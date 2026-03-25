Відкат долара та євро: курс на 26 березня та які ліміти по картам для українців за кордоном

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 43,87 грн. Це на 5 копійок нижче, ніж курс на сьогодні.

Євро завтра також трохи опуститься в ціні і становитиме 50,85 (-4 коп) грн.

Ліміти на карткові операції за кордоном: скільки можна зняти та витратити

Як зазначається на сайті НБУ, для українців, які користуються картками вітчизняних банків за межами країни, діють встановлені ліміти. Розмір обмежень залежить від того, в якій валюті відкрита ваша картка.

Гривневі картки

Зняття готівки: до 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на тиждень (7 календарних днів).

до 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на тиждень (7 календарних днів). Безготівкові розрахунки: до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць для оплати товарів та послуг.

Валютні картки

Зняття готівки: до 100 тис. грн (в еквіваленті) на день.

до 100 тис. грн (в еквіваленті) на день. Купівля коштовностей: до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць для оплати ювелірних виробів, годинників, коштовного каміння, монет та марок.

до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць для оплати ювелірних виробів, годинників, коштовного каміння, монет та марок. Операції з нерухомістю: до 500 тис. грн (в еквіваленті) на місяць для розрахунків з агентами та менеджерами за кордоном.

Важливо: інші безготівкові операції в торговельних мережах з валютних карток можуть здійснюватися без обмежень.