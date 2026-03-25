Откат доллара и евро: курс на 26 марта и какие лимиты по картам для украинцев за рубежом

Главное:

Курс валют НБУ

Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 43,87 грн. Это на 5 копеек ниже, чем курс на сегодня.

Евро завтра также немного опустится в цене и составит 50,85 (-4 коп) грн.

Лимиты на карточные операции за границей: сколько можно снять и потратить

Как отмечается на сайте НБУ, для украинцев, которые пользуются картами отечественных банков за пределами страны, действуют установленные лимиты. Размер ограничений зависит от того, в какой валюте открыта ваша карта.

Гривневые карты

Снятие наличных: до 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) в неделю (7 календарных дней).

до 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) в неделю (7 календарных дней). Безналичные расчеты: до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц для оплаты товаров и услуг.

Валютные карты

Снятие наличных: до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день.

до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в день. Покупка драгоценностей: до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц для оплаты ювелирных изделий, часов, драгоценных камней, монет и марок.

до 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц для оплаты ювелирных изделий, часов, драгоценных камней, монет и марок. Операции с недвижимостью: до 500 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц для расчетов с агентами и менеджерами за рубежом.

Важно: другие безналичные операции в торговых сетях с валютных карт могут осуществляться без ограничений.