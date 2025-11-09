UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Видимість - до 200 метрів: більшість регіонів України завтра накриє густий туман

Ілюстративне фото: більшість регіонів України завтра накриє густий туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч проти 10 листопада та вранці майже по всій Україні, за винятком північних областей, прогнозується туман.

Видимість на дорогах знизиться до 200–500 метрів, що відповідає жовтому (І) рівню небезпечності.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Водіїв закликають бути максимально уважними, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.

Пішоходам радять переходити дорогу лише у визначених місцях і переконатися, що вони добре видимі для водіїв.

Рекомендації для водіїв

Водіям радять бути максимально обережними за кермом у тумані та дотримуватися кількох простих правил безпеки:

  • знизити швидкість руху;
  • увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію між автомобілями;
  • у разі зупинки вмикати аварійну сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

 

Похолодання в Україні

Вже на початку наступного тижня в Україні очікується помітне зниження температури. За даними синоптиків, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.

ТуманГідрометцентрПогода в Україні