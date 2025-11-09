Видимість - до 200 метрів: більшість регіонів України завтра накриє густий туман

Видимість на дорогах знизиться до 200–500 метрів, що відповідає жовтому (І) рівню небезпечності.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Водіїв закликають бути максимально уважними, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.

Пішоходам радять переходити дорогу лише у визначених місцях і переконатися, що вони добре видимі для водіїв.

Рекомендації для водіїв

Водіям радять бути максимально обережними за кермом у тумані та дотримуватися кількох простих правил безпеки: