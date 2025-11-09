Видимость - до 200 метров: большинство регионов Украины завтра накроет густой туман

Видимость на дорогах снизится до 200-500 метров, что соответствует желтому (І) уровню опасности.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить движение транспорта. Водителей призывают быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Пешеходам советуют переходить дорогу только в определенных местах и убедиться, что они хорошо видны для водителей.

Рекомендации для водителей

Водителям советуют быть максимально осторожными за рулем в тумане и соблюдать несколько простых правил безопасности: