Видимість - до 200 метрів: більшість регіонів України завтра накриє густий туман

Неділя 09 листопада 2025 14:40
більшість регіонів України завтра накриє густий туман
Автор: Наталія Кава

У ніч проти 10 листопада та вранці майже по всій Україні, за винятком північних областей, прогнозується туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Видимість на дорогах знизиться до 200–500 метрів, що відповідає жовтому (І) рівню небезпечності.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть ускладнити рух транспорту. Водіїв закликають бути максимально уважними, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.

Пішоходам радять переходити дорогу лише у визначених місцях і переконатися, що вони добре видимі для водіїв.

Видимість - до 200 метрів: більшість регіонів України завтра накриє густий туман

Рекомендації для водіїв

Водіям радять бути максимально обережними за кермом у тумані та дотримуватися кількох простих правил безпеки:

  • знизити швидкість руху;
  • увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію між автомобілями;
  • у разі зупинки вмикати аварійну сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Похолодання в Україні

Вже на початку наступного тижня в Україні очікується помітне зниження температури. За даними синоптиків, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.

