Видимость - до 200 метров: большинство регионов Украины завтра накроет густой туман

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 14:40
Видимость - до 200 метров: большинство регионов Украины завтра накроет густой туман Иллюстративное фото: большинство регионов Украины завтра накроет густой туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 10 ноября и утром почти по всей Украине, за исключением северных областей, прогнозируется туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Видимость на дорогах снизится до 200-500 метров, что соответствует желтому (І) уровню опасности.

Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить движение транспорта. Водителей призывают быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Пешеходам советуют переходить дорогу только в определенных местах и убедиться, что они хорошо видны для водителей.

Рекомендации для водителей

Водителям советуют быть максимально осторожными за рулем в тумане и соблюдать несколько простых правил безопасности:

  • снизить скорость движения;
  • включить противотуманные фары вместе с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию между автомобилями;
  • в случае остановки включать аварийную сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Похолодание в Украине

Уже в начале следующей недели в Украине ожидается заметное снижение температуры. По данным синоптиков, 11-12 ноября похолодание охватит почти все регионы страны.

