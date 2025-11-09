Видимость - до 200 метров: большинство регионов Украины завтра накроет густой туман
В ночь на 10 ноября и утром почти по всей Украине, за исключением северных областей, прогнозируется туман.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Видимость на дорогах снизится до 200-500 метров, что соответствует желтому (І) уровню опасности.
Синоптики предупреждают, что погодные условия могут осложнить движение транспорта. Водителей призывают быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Пешеходам советуют переходить дорогу только в определенных местах и убедиться, что они хорошо видны для водителей.
Рекомендации для водителей
Водителям советуют быть максимально осторожными за рулем в тумане и соблюдать несколько простых правил безопасности:
- снизить скорость движения;
- включить противотуманные фары вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию между автомобилями;
- в случае остановки включать аварийную сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Похолодание в Украине
Уже в начале следующей недели в Украине ожидается заметное снижение температуры. По данным синоптиков, 11-12 ноября похолодание охватит почти все регионы страны.