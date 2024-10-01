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Відігравав важливу роль. Експерт назвав головну проблему від можливої втрати Вугледару

Вівторок 01 жовтня 2024 09:45
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Відігравав важливу роль. Експерт назвав головну проблему від можливої втрати Вугледару Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко, Сергій Пишкін
Експерт: Олександр Коваленко

Можлива втрата Вугледара не є критичною з точки зору ліній оборони. Водночас контроль над містом дозволяв тримати під вогнем

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка в матеріалі РБК-Україна "Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів".

Згідно з даними DeepState, ворог наразі зайшов у східну частину міста й намагається закріпитися у багатоповерхівках. Зокрема росіяни тиснуть й з правого флангу, втім, до Вугледару вони наразі не дістались. На захоплення міста були кинуті регулярні сили й спеціальні підрозділи.

За словами Коваленка, ризик втрати Вугледару високий. Ситуація в місті настільки складна, що перспектива утримання в обороні з кожним днем стає дедалі більш примарною.

Місто відіграє важливу роль

Як пояснив експерт, з точки зору ліній оборони можлива втрата Вугледара не є критичною, оскільки основна зона укріплень проходить на північ, у районі Новоукраїнки та Богоявленки.

"Воно (місто, - ред.) дозволяло тримати під вогневим контролем залізницю через Волноваху з Донецької у Запорізьку область. І якщо не буде цього контролю, незабаром росіяни зможуть запустити потяги. Фактично розпочнеться логістичне забезпечення груп військ "Днепр" та "Восток". І це основна проблема втрати Вугледару - ворожа логістика буде значно розширена", – наголосив Коваленко.

Ситуація в Вугледарі

Вугледар розташований у Волноваському районі Донецької області, за близько 57 кілометрів від Донецька. Наразі ситуація у місті складна, оскільки ворог намагається оточити його, а також перекидає додаткові сили.

Нещодавно ЗМІ писали про те, що 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців могла розпочати тактичний вихід із Вугледару, але бійці спростували це.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, Росія нещодавно перекинула у бік Вугледара до 5 тисяч солдатів.

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