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Играл немаловажную роль. Эксперт назвал главную проблему от возможной потери Угледара

Вторник 01 октября 2024 09:45
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Играл немаловажную роль. Эксперт назвал главную проблему от возможной потери Угледара Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Сергей Пышкин
Эксперт: Александр Коваленко

Возможная потеря Угледара не является критической с точки зрения линий обороны. В то же время контроль над городом позволял держать под огнем

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александра Коваленко в материале РБК-Украина "Под натиском оккупанта. Удержат ли ВСУ Угледар и Покровск и какие цели у РФ до холодов".

Согласно данным DeepState, враг сейчас зашел в восточную часть города и пытается закрепиться в многоэтажках. В частности россияне давят и с правого фланга, впрочем, до Угледара они пока не добрались. На захват города были брошены регулярные силы и специальные подразделения.

По словам Коваленко, риск потери Угледара высок. Ситуация в городе настолько сложная, что перспектива удержания в обороне с каждым днем становится все более призрачной.

Город играет важную роль

Как пояснил эксперт, с точки зрения линий обороны возможная потеря Угледара не является критической, поскольку основная зона укреплений проходит на север, в районе Новоукраинки и Богоявленки.

"Он (город, - ред.) позволял держать под огневым контролем железную дорогу через Волноваху из Донецкой в Запорожскую область. И если не будет этого контроля, вскоре россияне смогут запустить поезда. Фактически начнется логистическое обеспечение групп войск "Днепр" и "Восток". И это основная проблема потери Угледара - вражеская логистика будет значительно расширена", - отметил Коваленко.

Ситуация в Угледаре

Угледар расположен в Волновахском районе Донецкой области, в около 57 километрах от Донецка. Сейчас ситуация в городе сложная, поскольку враг пытается окружить его, а также перебрасывает дополнительные силы.

Недавно СМИ писали о том, что 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев могла начать тактический выход из Угледара, но бойцы опровергли это.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Россия недавно перебросила в сторону Угледара до 5 тысяч солдат.

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Российская Федерация Донецкая область Вугледар Война в Украине
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