РФ перекинула до Вугледара до 5 тисяч солдатів, - мерія Маріуполя

Росія перекинула у бік Вугледара до 5 тисяч солдатів. Рух ворожої техніки зафіксували у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Росіяни продовжують перекидати резерви в бік Вугледара. Активізувалось переміщення колонами з території Росії через Маріуполь в бік Волноваха/Вугледар. Не менше 13 вантажівок, переважно з БК", - зазначив Андрющенко.

t.me/andriyshTime

Він зазначив, що також було зафіксоване перекидання сил ворога з Бердянського напряму в Нікольську громаду Маріупольського району. Проте на цьому напрямку спостерігається певне сповільнення цього процесу та скорочення за чисельністю.

Як зазначив Андрющенко, у бік Вугледару росіяни перекинули до 5 тисяч окупантів.

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