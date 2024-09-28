ua en ru
Сб, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ перекинула до Вугледара до 5 тисяч солдатів, - мерія Маріуполя

Вугледар, Субота 28 вересня 2024 16:14
UA EN RU
РФ перекинула до Вугледара до 5 тисяч солдатів, - мерія Маріуполя Фото: Росія перекинула до Вугледара до 5 тисяч солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія перекинула у бік Вугледара до 5 тисяч солдатів. Рух ворожої техніки зафіксували у Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Росіяни продовжують перекидати резерви в бік Вугледара. Активізувалось переміщення колонами з території Росії через Маріуполь в бік Волноваха/Вугледар. Не менше 13 вантажівок, переважно з БК", - зазначив Андрющенко.

t.me/andriyshTime

Він зазначив, що також було зафіксоване перекидання сил ворога з Бердянського напряму в Нікольську громаду Маріупольського району. Проте на цьому напрямку спостерігається певне сповільнення цього процесу та скорочення за чисельністю.

Як зазначив Андрющенко, у бік Вугледару росіяни перекинули до 5 тисяч окупантів.

РФ перекинула до Вугледара до 5 тисяч солдатів, - мерія Маріуполя

скриншот deepstatemap.live

Бої за Вугледар

Вугледар - це місто у Волноваському районі Донецької області, розташоване приблизно за 57 км від Донецька. Зараз ситуація у районі міста складна. Як раніше повідомляли у Донецькій ОВА, російські окупанти намагаються оточити Вугледар.

ЗСУ утримували позиції у районі Вугледара близько двох років. Наразі фіксується перекидання значних сил ворога біля Вугледара.

ЗМІ повідомляли, що нібито 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців могла розпочати тактичний вихід із Вугледару. Проте бійці спростували це.

Детальніше про ситуацію у Вугледарі та навіщо це місто потрібне росіянам - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Вугледар Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Подвійний удар по медустанові, загиблі та поранені: що відомо про ранковий обстріл Сум
Подвійний удар по медустанові, загиблі та поранені: що відомо про ранковий обстріл Сум
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським