Отгоняет нечистую силу: в зоне ЧАЭС зафиксировали появление редкого цветка из легенд

18:01 17.04.2026 Пт
В Чернобыльском заповеднике показали первые цветы редкой сон-травы
Фото: В Чернобыльской зоне отчуждения зацвела сон-трава (Денис Вишневский)

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали появление сон-травы - редкого весеннего растения, занесенного в Красную книгу Украины. Фото растения опубликовали в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник.

  • Редкая находка: В Чернобыльском радиационно-экологическом заповеднике зафиксировали цветение сон-травы.
  • Охранный статус: Растение занесено в Красную книгу Украины; ученые призывают не срывать его и любоваться цветком только в природе.
  • Народная легенда: По преданию, лепестки цветка склонились к земле после того, как архангел поразил его молнией, чтобы изгнать нечистую силу, которая скрывалась в листьях.
  • Магические свойства: В народе верят, что сон-трава защищает от злых сил, а положенный под подушку цветок может навеять вещий сон.
  • Внешний вид: Цветок отличается нежными опушенными лепестками фиолетового оттенка, которые считаются символом покоя и обновления.

Как отмечают в заповеднике, сон-трава является одним из самых ярких весенних первоцветов. Она считается редким растением, поэтому ее особенно важно беречь и не срывать.

Исследователи отмечают, что любоваться этим цветком следует только в естественной среде.

Фото сделал заведующий научным отделом Денис Вишневский.

Какая легенда связана с сон-травой

В народе с этим растением связана древняя легенда. По преданию, когда-то сон-трава была обычным цветком, но в ее густых листьях спряталась нечистая сила.

Архангел (или, по другим версиям, святой воин) поразил растение молнией, чтобы изгнать зло. После этого цветок будто "уснул", а его лепестки стали мягкими и склонились к земле.

С тех пор, согласно поверью, сон-трава получила способность внушать сон и даже защищать человека от злых сил.

По народным верованиям, если положить сон-траву под подушку, можно увидеть вещий сон или найти ответы на важные вопросы.

В зоне ЧАЭС зацвела сон-трава (фото: Денис Вишневский, Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник)

Что известно о сон-траве

Сон-трава - это редкое многолетнее растение, которое относится к ранним весенним первоцветам. Ученые подчеркивают: из-за статуса редкого растения его нельзя срывать - нужно охранять и сохранять в природе.

Он отличается нежными опушенными лепестками, которые обычно имеют фиолетовый или сиреневый оттенок и склоняются вниз. Этот цветок можно увидеть в естественных условиях преимущественно весной, однако из-за массового сбора и изменения среды она стала редкой и занесена в Красную книгу Украины.

В народе сон-траву издавна связывают с особыми свойствами - ее считают символом весны, покоя и обновления.

Напомним, в центре Чернобыля впервые за 20 лет зафиксировали группу белых аистов, которые остановились там на отдых. Это может свидетельствовать об изменениях в популяции птиц и вызвало интерес у ученых, ведь раньше аисты только пролетали эту территорию без остановок.

До этого в фотоловушку в Чернобыльской зоне попала редкая птица.

Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы