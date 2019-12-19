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Видеоконференция по обмену пленными может состояться на следующей неделе

Новости » Политика     19.12.2019 - 09:39
Видеоконференция по обмену пленными может состояться на следующей неделе
Фото: Ольга Кобцева (из открытых источников)

Ранее представители боевиков и министр иностранных дел Украины заявили, что стороны не пришли к согласию в вопросе обмена пленными

На следующей неделе может состоятся видеоконференция участников минских переговоров, на которой планируется обсудить вопросы обмена пленными. Об этом сепаратистским СМИ сообщила Ольга Кобцева, представитель боевиков "ЛНР" в трехсторонней контактной группе (ТКГ).

По ее словам, сторона боевиков намерена продолжить диалог.

"Планируется на следующей неделе продолжить диалог по вопросу обмена удерживаемыми лицами в режиме видеоконференции", - сказала Кобцева.

Напомним, ранее она заявляла, что обмена не будет из-за того, что украинская сторона якобы не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что участники ТКГ не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР".

Напомним, так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова заявила, что "ДНР" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. По ее словам, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ "ДНР" должна отдать 53 человека.

Как писало РБК-Украина, Пристайко сообщил, что ТКГ не смогла договориться о новом перемирии на Донбассе. По его словам, стороны договорились о продлении перемирия объявленного в июле 2019 года.

Обмен пленными и перемирие: что обсуждала ТКГ после нормандского саммита "Обмена не будет": в "ЛНР" заявили, что стороны в Минске не пришли к согласию
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