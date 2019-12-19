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Відеоконференція щодо обміну полоненими може відбутися наступного тижня

Новини » Політика     19.12.2019 - 09:39
Відеоконференція щодо обміну полоненими може відбутися наступного тижня
Фото: Ольга Кобцева (з відкритих джерел)

Раніше представники бойовиків і міністр закордонних справ України заявили, що сторони не прийшли до згоди в питанні обміну полоненими

Наступного тижня може відбутися відеоконференція учасників мінських переговорів, на якій планується обговорити питання обміну полоненими. Про це сепаратистським ЗМІ повідомила Ольга Кобцева, представник бойовиків "ЛНР" в тристоронній контактній групі (ТКГ).

За її словами, сторона бойовиків має намір продовжити діалог.

"Планується на наступному тижні продовжити діалог з питання обміну утримуваними особами в режимі відеоконференції", - сказала Кобцева.

Нагадаємо, раніше вона заявляла, що обміну не буде через те, що українська сторона нібито не здійснила так зване процесуальне очищення людей, які повинні бути обмінені.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що учасники ТКГ не досягли прогресу у питанні обміну полоненими між Києвом і "Л/ДНР".

Нагадаємо, так званий "омбудсмен" Дарина Морозова заявила, що "ДНР" готова до обміну полоненими з українською стороною за новою формулою. За її словами, українська сторона нібито підтвердила готовність передати 88 осіб, у відповідь "ДНР" повинна віддати 53 людини.

Як повідомляло РБК-Україна, Пристайко повідомив, що ТКГ не змогла домовитися про нове перемир'я на Донбасі. За його словами, сторони домовилися про продовження перемир'я, оголошеного в липні 2019 року.

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Новини України обмін полоненими
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