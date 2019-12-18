ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Обмена не будет": в "ЛНР" заявили, что стороны в Минске не пришли к согласию

Новости » Политика     18.12.2019 - 20:27
"Обмена не будет": в "ЛНР" заявили, что стороны в Минске не пришли к согласию
Иллюстративное фото (twitter.com/BelarusMID)

Представители Киева и "Л/ДНР" не смогли согласовать условия обмена пленными

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представители Украины и "Л/ДНР" не смогли согласовать обмен пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам представителя "ЛНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольги Кобцевой, обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

Она уточнила, что "ЛНР" и "ДНР" со своей стороны завершили все подготовительные процедуры.

Кроме того, Кобцева заявила, представители Киева и "ЛНР" не смогли обсудить открытие новых КПП на линии соприкосновения в Донбассе.

Отметим, 18 декабря состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы после саммита в нормандском формате. Кроме того, заседание подгрупп ТКГ продолжалось более чеми часов. Планировалось, что сегодня стороны обсудят формулу обмена пленными, вопрос полного и всестороннего прекращения огня, а также новые участки разведения сил на Донбассе.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что во время заседания ТКГ в Минске 18 декабря будет согласована дата прекращения огня на Донбассе. Пристайко отмечал, что вопрос прекращения огня рассмотрят на заседании рабочих подгрупп ТКГ.

Заседание подгрупп ТКГ в Минске продолжалось более семи часов В Минске началось первое после нормандской встречи заседание ТКГ
Новости Украины Минскобмен пленнымиКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь