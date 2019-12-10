В ОРДО назвали новую формулу обмена пленными

Фото: Дарья Морозова (dan-news.info)

Представители "ДНР" готовы на обмен по формуле "53 на 88"

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. Об этом заявила так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова, передают сепаратистские СМИ.

По ее словам, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек.

"Мы подтвердили украинской стороне 53 человека", - подчеркнула Морозова.

Таким образом, обмен может пройти по формуле "53 на 88".

Напомним, на вчерашней нормандской встрече президент Украины Владимир Зеленский договорился с российским президентом Владимиром Путиным об обмене "всех на всех" до 31 декабря. По его словам, в рамках первого этапа обмена 72 человека могут вернуться из плена. О политзаключенных в России и Крыму речь пойдет уже позже.

"Честно говоря "всех на всех" - это абстрактный вопрос. Договорились о начале блока: всех согласованных на всех согласованных", - заявил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что предлагал провести обмен до 24 декабря, однако планируемые сроки пришлось сдвинуть.

Отметим, последний обмен пленными прошел напрямую с Российской Федерацией в сентябре 2019 года.