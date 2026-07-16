Відео та ігри у підручниках: які класи отримають безкоштовні електронні додатки до книг

Українських школярів забезпечать інтерактивними електронними додатками до підручників. Кабмін ухвалив рішення про перерозподіл фінансування для цих потреб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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Уряд перерозподілив бюджетні кошти для забезпечення учнів навчальними матеріалами у 2026 році. Зокрема, 164,3 млн гривень спрямують на закупівлю інтерактивних електронних додатків до підручників.
Йдеться про е-додатки до підручників для учнів 4, 6, 7 та 9 класів, а також цифрові матеріали для дітей з особливими освітніми потребами й підручники, надруковані шрифтом Брайля.
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У МОН наголосили, що рішення не потребує додаткових видатків із державного бюджету, оскільки фінансування забезпечать за рахунок залишків коштів спеціального фонду.
Як пояснили в міністерстві, інтерактивний електронний додаток є невід'ємною складовою сучасного підручника відповідно до закону "Про освіту".
Такі додатки містять інтерактивні вправи, відеоматеріали, анімації та інший мультимедійний контент, який допомагає учням краще засвоювати матеріал і робить навчання більш доступним та цікавим.
Посилання на електронні додатки розміщують безпосередньо в друкованих підручниках. Крім того, вони доступні на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" та на сайті Українського інституту розвитку освіти. Це дає змогу користуватися навчальними матеріалами незалежно від місця перебування, зокрема дітям, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.
У МОН нагадали, що у 2025 році держава вперше профінансувала централізовану закупівлю таких матеріалів - тоді придбали 110 електронних додатків до всіх паперових підручників для восьмих класів Нової української школи. Надалі е-додатки планують створювати до всіх нових підручників, розроблених за стандартами НУШ, а також удосконалювати їх на основі відгуків учнів і вчителів.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки оновило вимоги до інтерактивних електронних додатків до підручників. Зміни стосуються технічних характеристик, офлайн-доступу, адаптації до різних пристроїв, інтерактивності та доступності контенту, зокрема для учнів з особливими освітніми потребами.
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