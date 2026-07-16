Відео та ігри у підручниках: які класи отримають безкоштовні електронні додатки до книг

Головне: Фінансування без переплат: Кабмін перерозподілив понад 164,3 млн гривень на закупівлю інтерактивних електронних додатків до підручників у 2026 році.

Кабмін перерозподілив понад 164,3 млн гривень на закупівлю інтерактивних електронних додатків до підручників у 2026 році. Для яких класів: Сучасні мультимедійні матеріали отримають учні 4, 6, 7 та 9 класів. Окремо виділять фінансування на книги для 10-х пілотних класів, підручники шрифтом Брайля та доставку літератури до шкіл.

Сучасні мультимедійні матеріали отримають учні 4, 6, 7 та 9 класів. Окремо виділять фінансування на книги для 10-х пілотних класів, підручники шрифтом Брайля та доставку літератури до шкіл. Що всередині додатків: Це спеціальний цифровий контент, який допомагає дітям легше засвоювати шкільну програму.

Це спеціальний цифровий контент, який допомагає дітям легше засвоювати шкільну програму. Доступність з-за кордону: Усі е-додатки завантажать на платформу "Всеукраїнська школа онлайн" та сайт Українського інституту розвитку освіти.

Уряд перерозподілив бюджетні кошти для забезпечення учнів навчальними матеріалами у 2026 році. Зокрема, 164,3 млн гривень спрямують на закупівлю інтерактивних електронних додатків до підручників.

Йдеться про е-додатки до підручників для учнів 4, 6, 7 та 9 класів, а також цифрові матеріали для дітей з особливими освітніми потребами й підручники, надруковані шрифтом Брайля.

Крім цього, ще:

10,8 млн гривень виділять на закупівлю навчальної літератури для учнів 10 класів пілотних закладів загальної середньої освіти;

виділять на закупівлю навчальної літератури для учнів 10 класів пілотних закладів загальної середньої освіти; 67,5 млн гривень - на доставлення підручників і навчальних посібників до шкіл.

У МОН наголосили, що рішення не потребує додаткових видатків із державного бюджету, оскільки фінансування забезпечать за рахунок залишків коштів спеціального фонду.

Що таке електронні додатки до підручників

Як пояснили в міністерстві, інтерактивний електронний додаток є невід'ємною складовою сучасного підручника відповідно до закону "Про освіту".

Такі додатки містять інтерактивні вправи, відеоматеріали, анімації та інший мультимедійний контент, який допомагає учням краще засвоювати матеріал і робить навчання більш доступним та цікавим.

Посилання на електронні додатки розміщують безпосередньо в друкованих підручниках. Крім того, вони доступні на платформі "Всеукраїнська школа онлайн" та на сайті Українського інституту розвитку освіти. Це дає змогу користуватися навчальними матеріалами незалежно від місця перебування, зокрема дітям, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях.

У МОН нагадали, що у 2025 році держава вперше профінансувала централізовану закупівлю таких матеріалів - тоді придбали 110 електронних додатків до всіх паперових підручників для восьмих класів Нової української школи. Надалі е-додатки планують створювати до всіх нових підручників, розроблених за стандартами НУШ, а також удосконалювати їх на основі відгуків учнів і вчителів.