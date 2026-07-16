Видео и игры в учебниках: какие классы получат бесплатные электронные приложения к книгам

Украинских школьников обеспечат интерактивными электронными приложениями к учебникам. Кабмин принял решение о перераспределении финансирования для этих нужд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Главное:
Правительство перераспределило бюджетные средства для обеспечения учеников школ учебными материалами в 2026 году. В частности, 164,3 млн гривен направят на закупку интерактивных электронных приложений к учебникам.
Речь идет о е-приложениях к учебникам для учеников 4, 6, 7 и 9 классов, а также цифровые материалы для детей с особыми образовательными потребностями и учебники, напечатанные шрифтом Брайля .
Кроме этого, еще:
В МОН подчеркнули, что решение не нуждается в дополнительных расходах из государственного бюджета, поскольку финансирование обеспечат за счет остатков средств специального фонда.
Как пояснили в министерстве, интерактивное электронное приложение является неотъемлемой составляющей современного учебника в соответствии с законом "Об образовании".
Такие приложения содержат интерактивные упражнения, видеоматериалы, анимации и другой мультимедийный контент, который помогает учащимся лучше усваивать материал и делает обучение более доступным и интересным.
Ссылки на электронные приложения размещают непосредственно в печатных учебниках. Кроме того, они доступны на платформе Всеукраинская школа онлайн и на сайте Украинского института развития образования. Это позволяет пользоваться учебными материалами независимо от места пребывания, в частности, детям, находящимся за границей или на временно оккупированных территориях.
В МОН напомнили, что в 2025 году государство впервые профинансировало централизованную закупку таких материалов - тогда приобрели 110 электронных приложений ко всем бумажным учебникам для восьмых классов Новой украинской школы. В дальнейшем е-приложения планируют создавать ко всем новым учебникам, разработанным по стандартам НУШ, а также совершенствовать их на основе отзывов учеников и учителей.
Напомним, Министерство образования и науки обновило требования к интерактивным электронным приложениям к учебникам. Изменения касаются технических характеристик, офлайн доступа, адаптации к различным устройствам, интерактивности и доступности контента, в частности для учащихся с особыми образовательными потребностями.
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