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Видео и игры в учебниках: какие классы получат бесплатные электронные приложения к книгам

16:22 16.07.2026 Чт
3 мин
Что получат школьники в электронных приложениях?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Украинские школьники получат электронные приложения к учебникам (Getty Images)

Украинских школьников обеспечат интерактивными электронными приложениями к учебникам. Кабмин принял решение о перераспределении финансирования для этих нужд.

Главное:

  • Финансирование без переплат: Кабмин перераспределил более 164,3 млн. гривен на закупку интерактивных электронных приложений к учебникам в 2026 году.
  • Для каких классов: Современные мультимедийные материалы получат ученики 4, 6, 7 и 9 классов. Отдельно выделят финансирование на книги для 10-х пилотных классов, учебники шрифтом Брайля и доставку литературы в школы.
  • Что внутри приложений: Это специальный цифровой контент, помогающий детям легче усваивать школьную программу.
  • Доступность из-за границы: Все е-приложения загрузят на платформу Всеукраинская школа онлайн и сайт Украинского института развития образования.

Правительство перераспределило бюджетные средства для обеспечения учеников школ учебными материалами в 2026 году. В частности, 164,3 млн гривен направят на закупку интерактивных электронных приложений к учебникам.

Речь идет о е-приложениях к учебникам для учеников 4, 6, 7 и 9 классов, а также цифровые материалы для детей с особыми образовательными потребностями и учебники, напечатанные шрифтом Брайля .

Кроме этого, еще:

  • 10,8 млн гривен выделят на закупку учебной литературы для учеников 10 классов пилотных заведений общего среднего образования;
  • 67,5 млн гривен - на доставку учебников и учебных пособий в школы.

В МОН подчеркнули, что решение не нуждается в дополнительных расходах из государственного бюджета, поскольку финансирование обеспечат за счет остатков средств специального фонда.

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Что такое электронные приложения к учебникам

Как пояснили в министерстве, интерактивное электронное приложение является неотъемлемой составляющей современного учебника в соответствии с законом "Об образовании".

Такие приложения содержат интерактивные упражнения, видеоматериалы, анимации и другой мультимедийный контент, который помогает учащимся лучше усваивать материал и делает обучение более доступным и интересным.

Ссылки на электронные приложения размещают непосредственно в печатных учебниках. Кроме того, они доступны на платформе Всеукраинская школа онлайн и на сайте Украинского института развития образования. Это позволяет пользоваться учебными материалами независимо от места пребывания, в частности, детям, находящимся за границей или на временно оккупированных территориях.

В МОН напомнили, что в 2025 году государство впервые профинансировало централизованную закупку таких материалов - тогда приобрели 110 электронных приложений ко всем бумажным учебникам для восьмых классов Новой украинской школы. В дальнейшем е-приложения планируют создавать ко всем новым учебникам, разработанным по стандартам НУШ, а также совершенствовать их на основе отзывов учеников и учителей.

Напомним, Министерство образования и науки обновило требования к интерактивным электронным приложениям к учебникам. Изменения касаются технических характеристик, офлайн доступа, адаптации к различным устройствам, интерактивности и доступности контента, в частности для учащихся с особыми образовательными потребностями.

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