Відділення "Нової пошти" постраждали через атаку по Києву: що буде з посилками

Як повідомили у компанії, найбільше ушкоджень зазнало відділення №223. Однак в момент удару приміщення було зачинене, тому ніхто з персоналу чи клієнтів не постраждав.

Роботу відділення тимчасово призупинено, а на місці працюють поліція та рятувальні служби. Усі посилки вціліли - їх перенаправлять до відділення №122.

У "Новій пошті" зазначили, що відділення №114 також зазнало ушкоджень, але продовжує роботу. Водночас у відділенні №226 обмежено функціонал - наразі здійснюється лише видача посилок. Вантаж, який мав надійти до цього відділення, перенаправляється до №359.

Пошкодження зафіксовано і поблизу сортувального депо компанії. Так, внаслідок влучання згоріли два автомобілі. Люди не постраждали, пошкодження вантажів не виявлено. Роботу об’єкта вже відновлено. У компанії запевнили, що зв’язуються з клієнтами та надають необхідну інформацію.