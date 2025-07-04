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Відділення "Нової пошти" постраждали через атаку по Києву: що буде з посилками

Київ, П'ятниця 04 липня 2025 10:44
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Відділення "Нової пошти" постраждали через атаку по Києву: що буде з посилками Фото: вночі 4 липня Київ був під масованою атакою ракет і дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

У ніч на 4 липня через масовану атаку РФ у Києві постраждали кілька відділень і сортувальне депо "Нової пошти". Частину офісів тимчасово закрито або змінено графік, але всі посилки збережені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

Як повідомили у компанії, найбільше ушкоджень зазнало відділення №223. Однак в момент удару приміщення було зачинене, тому ніхто з персоналу чи клієнтів не постраждав.

Роботу відділення тимчасово призупинено, а на місці працюють поліція та рятувальні служби. Усі посилки вціліли - їх перенаправлять до відділення №122.

У "Новій пошті" зазначили, що відділення №114 також зазнало ушкоджень, але продовжує роботу. Водночас у відділенні №226 обмежено функціонал - наразі здійснюється лише видача посилок. Вантаж, який мав надійти до цього відділення, перенаправляється до №359.

Пошкодження зафіксовано і поблизу сортувального депо компанії. Так, внаслідок влучання згоріли два автомобілі. Люди не постраждали, пошкодження вантажів не виявлено. Роботу об’єкта вже відновлено. У компанії запевнили, що зв’язуються з клієнтами та надають необхідну інформацію.

Відділення &quot;Нової пошти&quot; постраждали через атаку по Києву: що буде з посилками

Масована атака на Київ

Сьогодні столиця пережила чергову масовану атаку російських військ із застосуванням ракет і дронів. Місто огорнув дим, є зруйновані оселі киян, утворилися вирви, десятки людей постраждали. Детальніше про наслідки атаки на Київ - у репортажі РБК-Україна.

Як повідомили у Повітряних силах, під час атаки РФ випустила рекордну кількість "Шахедів". Йдеться про 330 ударних дронів.

Також окупанти використали 11 ракет, серед них були аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал", шість балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 і чотири крилаті ракети "Іскандер-К". Українські сили ППО знищили 268 безпілотників, а також дві крилаті ракети "Іскандер-К".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку, заявивши, що сьогодні вночі Росія завдала одного із найбільш масштабних повітряних ударів по країні.

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