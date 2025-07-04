Отделения "Новой почты" пострадали из-за атаки по Киеву: что будет с посылками

В ночь на 4 июля из-за массированной атаки РФ в Киеве пострадали несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты". Часть офисов временно закрыты или изменен график, но все посылки сохранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

Как сообщили в компании, больше всего повреждений получило отделение №223. Однако в момент удара помещение было закрыто, поэтому никто из персонала или клиентов не пострадал.

Работа отделения временно приостановлена, а на месте работают полиция и спасательные службы. Все посылки уцелели - их перенаправят в отделение №122.

В "Новой почте" отметили, что отделение №114 также получило повреждения, но продолжает работу. В то же время в отделении №226 ограничен функционал - сейчас осуществляется только выдача посылок. Груз, который должен был поступить в это отделение, перенаправляется в №359.

Повреждения зафиксированы и вблизи сортировочного депо компании. Так, в результате попадания сгорели два автомобиля. Люди не пострадали, повреждения грузов не обнаружены. Работа объекта уже восстановлена. В компании заверили, что связываются с клиентами и предоставляют необходимую информацию.