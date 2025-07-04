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Отделения "Новой почты" пострадали из-за атаки по Киеву: что будет с посылками

Киев, Пятница 04 июля 2025 10:44
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Отделения "Новой почты" пострадали из-за атаки по Киеву: что будет с посылками Фото: ночью 4 июля Киев был под массированной атакой ракет и дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 4 июля из-за массированной атаки РФ в Киеве пострадали несколько отделений и сортировочное депо "Новой почты". Часть офисов временно закрыты или изменен график, но все посылки сохранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

Как сообщили в компании, больше всего повреждений получило отделение №223. Однако в момент удара помещение было закрыто, поэтому никто из персонала или клиентов не пострадал.

Работа отделения временно приостановлена, а на месте работают полиция и спасательные службы. Все посылки уцелели - их перенаправят в отделение №122.

В "Новой почте" отметили, что отделение №114 также получило повреждения, но продолжает работу. В то же время в отделении №226 ограничен функционал - сейчас осуществляется только выдача посылок. Груз, который должен был поступить в это отделение, перенаправляется в №359.

Повреждения зафиксированы и вблизи сортировочного депо компании. Так, в результате попадания сгорели два автомобиля. Люди не пострадали, повреждения грузов не обнаружены. Работа объекта уже восстановлена. В компании заверили, что связываются с клиентами и предоставляют необходимую информацию.

Отделения &quot;Новой почты&quot; пострадали из-за атаки по Киеву: что будет с посылками

Массированная атака на Киев

Сегодня столица пережила очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов. Город окутал дым, есть разрушенные дома киевлян, образовались воронки, десятки людей пострадали. Подробнее о последствиях атаки на Киев - в репортаже РБК-Украина.

Как сообщили в Воздушных силах, во время атаки РФ выпустила рекордное количество "Шахедов". Речь идет о 330 ударных дронов.

Также оккупанты использовали 11 ракет, среди них были аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", шесть баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 и четыре крылатые ракеты "Искандер-К". Украинские силы ПВО уничтожили 268 беспилотников, а также две крылатые ракеты "Искандер-К".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку, заявив, что сегодня ночью Россия нанесла один из самых масштабных воздушных ударов по стране.

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