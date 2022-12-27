Відчувають кадровий голод. У РФ створять військові навчальні центри при ВНЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду РФ.

Відомо, що у спеціально створених центрах навчатимуть військових спеціальностей студентів, які навчаються на денній формі навчання. Повний список дисциплін та кількість кадрів, які ВНЗ мають щороку випускати, тримається у секреті.

Нагадаємо, що Російська Федерація, за словами Володимира Путіна, мобілізувала 300 тисяч людей. Начебто половина з них воює проти України.

Також ми писали, що наступного року на збори до білоруської армії закличуть близько 9 тисяч запасників, що можна порівняти з мобілізаційним планом року, що минає.

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