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Відчувають кадровий голод. У РФ створять військові навчальні центри при ВНЗ

Фото: Росія створить військові навчальні центри при ВНЗ (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Уряд Росії доручив 16 ВНЗ створити військові навчальні центри для підготовки кадрів для російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду РФ.

Відомо, що у спеціально створених центрах навчатимуть військових спеціальностей студентів, які навчаються на денній формі навчання. Повний список дисциплін та кількість кадрів, які ВНЗ мають щороку випускати, тримається у секреті.

Нагадаємо, що Російська Федерація, за словами Володимира Путіна, мобілізувала 300 тисяч людей. Начебто половина з них воює проти України.

Також ми писали, що наступного року на збори до білоруської армії закличуть близько 9 тисяч запасників, що можна порівняти з мобілізаційним планом року, що минає.

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