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У Білорусі затвердили мобілізаційний план на 2023 рік: скільки людей призвуть

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Субота 24 грудня 2022 20:10
У Білорусі затвердили мобілізаційний план на 2023 рік: скільки людей призвуть Фото: Білорусь затвердила мобілізаційний план на 2023 рік (facebook.com/mod_mil_ukr)
Автор: Константин Широкун

Наступного року на збори до білоруської армії призвуть близько 9 тисяч запасників, що можна порівняти з мобілізаційним планом цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Загальна кількість зборів, що залучаються на збори, залишається незмінною в останні роки. Повідомляється, що протягом останніх 20 років через мобілізаційні збори в Білорусі пройшли 130 тисяч осіб, в середньому по 6500 осіб на рік.

Нагадаємо, сьогодні українське командування повідомило про те, що в Білорусі три батальйони отримали завдання висунутись до районів, що межують із нашою країною.

Додамо, аналітики ISW вважають, що нарощування російської присутності в Білорусі мають більше сенсу як частину підготовки до нового наступу, ніж як частина поточних навчань та тренувань, але , як і раніше, немає свідчень того, що Москва активно готує ударне угруповання в Білорусі.

Втім, напередодні глава української розвідки Кирило Буданов заявив, що на сьогодні ймовірність повторного наступу з території Білорусі залишається низькою.

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