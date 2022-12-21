"Цього достатньо". Путін назвав кількість мобілізованих, які воюють проти України

Російська Федерація, по словах диктатора Володимира Путіна, мобілізувала 300 тисяч людей. Нібито половина з них воює проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ, які цитують слова глави Кремля під час його виступу на колегії Міноборони РФ.

"До лав Збройних сил Росії призвано 300 тисяч осіб. Частина з них уже перебуває в зоні бойових дій. Як доповідає міністр оборони і начальник Генштабу, 150 тисяч проходять на військових полігонах. І це достатній резерв для проведення "операції", - заявив Путін.