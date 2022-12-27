Ощущают кадровый голод. В РФ создадут военные учебные центры при ВУЗах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Известно, что в специально созданных центрах будут обучать военным специальностям студентов, которые учатся на дневной форме обучения. Полный список дисциплин и количество кадров, который ВУЗы должны ежегодно выпускать, держится в секрете.

Напомним, что Российская Федерация, по словам Владимира Путина, мобилизовала 300 тысяч человек. Якобы половина из них воюет против Украины.

Также мы писали, что в следующем году на сборы в белорусскую армию призовут около 9 тысяч запасников, что сопоставимо с мобилизационным планом уходящего года.

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