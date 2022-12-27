RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ощущают кадровый голод. В РФ создадут военные учебные центры при ВУЗах

Фото: Россия создаст военные учебные центры при ВУЗах (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Правительство России поручило 16 ВУЗам создать военные учебные центры для подготовки кадров для российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства РФ.

Известно, что в специально созданных центрах будут обучать военным специальностям студентов, которые учатся на дневной форме обучения. Полный список дисциплин и количество кадров, который ВУЗы должны ежегодно выпускать, держится в секрете.

Напомним, что Российская Федерация, по словам Владимира Путина, мобилизовала 300 тысяч человек. Якобы половина из них воюет против Украины.

Также мы писали, что в следующем году на сборы в белорусскую армию призовут около 9 тысяч запасников, что сопоставимо с мобилизационным планом уходящего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФРоссийская Федерация