Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі

Після удару російської армії по місту Прилуки, що у Чернігівській області, там спостерігається значне задимлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду міста.
"Сьогодні внаслідок влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури поза містом спостерігається значне задимлення", - сказано у повідомленні.
Жителів міста та околиць просять у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації.
"Будьте обережні та дотримуйтесь рекомендацій служб", - пише влада.
До поліпшення ситуації мешканцям радять:
Уночі російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Основними напрямками ударів стали Ніжин і Прилуки на Чернігівщині, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та територія Одеської області..
Біля Ніжина 12 "Шахедів" атакували залізничну інфраструктуру, а у Прилуках - нафтобазу. По Кривому Рогу росіяни запустили близько 30 "Шахедів" та КАБи - там також пошкоджено енергетику.
За даними Повітряних сил, цієї ночі Україну було атаковано понад 180 дронами, лише 154 з них вдалось збити. Наразі у Міненерго заявляють, що ситуація в енергосистемі - складна, українців просять економити світло.