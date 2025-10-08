Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі

"Сьогодні внаслідок влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури поза містом спостерігається значне задимлення", - сказано у повідомленні.

Жителів міста та околиць просять у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації.

"Будьте обережні та дотримуйтесь рекомендацій служб", - пише влада.

До поліпшення ситуації мешканцям радять:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити більше води;

за можливості користуватися очищувачами повітря.

Обстріл 8 жовтня

Уночі російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Основними напрямками ударів стали Ніжин і Прилуки на Чернігівщині, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та територія Одеської області..