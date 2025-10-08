UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі

Ілюстративне фото: у Прилуках сильне задимлення після обстрілу РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Після удару російської армії по місту Прилуки, що у Чернігівській області, там спостерігається значне задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду міста.

"Сьогодні внаслідок влучання в один із об’єктів критичної інфраструктури поза містом спостерігається значне задимлення", - сказано у повідомленні.

Жителів міста та околиць просять у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці до покращення ситуації.

"Будьте обережні та дотримуйтесь рекомендацій служб", - пише влада.

До поліпшення ситуації мешканцям радять:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити більше води;
  • за можливості користуватися очищувачами повітря.

Обстріл 8 жовтня

Уночі російські війська здійснили масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України. Основними напрямками ударів стали Ніжин і Прилуки на Чернігівщині, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та територія Одеської області..

Біля Ніжина 12 "Шахедів" атакували залізничну інфраструктуру, а у Прилуках - нафтобазу. По Кривому Рогу росіяни запустили близько 30 "Шахедів" та КАБи - там також пошкоджено енергетику.

За даними Повітряних сил, цієї ночі Україну було атаковано понад 180 дронами, лише 154 з них вдалось збити. Наразі у Міненерго заявляють, що ситуація в енергосистемі - складна, українців просять економити світло.

Чернігівська областьЗабруднення повітря