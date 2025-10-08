RU

Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе

Иллюстративное фото: в Прилуках сильное задымление после обстрела РФ (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

После удара российской армии по городу Прилуки, что в Черниговской области, там наблюдается значительное задымление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет города.

"Сегодня в результате попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города наблюдается значительное задымление", - говорится в сообщении.

Жителей города и окрестностей просят в случае изменения направления ветра по возможности не открывать окна и ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации.

"Будьте осторожны и следуйте рекомендациям служб", - пишет власть.

До улучшения ситуации жителям советуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить больше воды;
  • по возможности пользоваться очистителями воздуха.

Обстрел 8 октября

Ночью российские войска осуществили массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки на Черниговщине, Кривой Рог на Днепропетровщине и территория Одесской области.

 

Возле Нежина 12 "Шахедов" атаковали железнодорожную инфраструктуру, а в Прилуках - нефтебазу. По Кривому Рогу россияне запустили около 30 "Шахедов" и КАБы - там также повреждена энергетика.

По данным Воздушных сил, этой ночью Украина была атакована более 180 дронами, только 154 из них удалось сбить. Сейчас в Минэнерго заявляют, что ситуация в энергосистеме - сложная, украинцев просят экономить свет.

