Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе

"Сегодня в результате попадания в один из объектов критической инфраструктуры вне города наблюдается значительное задымление", - говорится в сообщении.

Жителей города и окрестностей просят в случае изменения направления ветра по возможности не открывать окна и ограничить пребывание на улице до улучшения ситуации.

"Будьте осторожны и следуйте рекомендациям служб", - пишет власть.

До улучшения ситуации жителям советуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить больше воды;

по возможности пользоваться очистителями воздуха.

Обстрел 8 октября

Ночью российские войска осуществили массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Основными направлениями ударов стали Нежин и Прилуки на Черниговщине, Кривой Рог на Днепропетровщине и территория Одесской области.