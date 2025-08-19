UA

Зеленський в США Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни, ймовірно, запустили крилаті ракети в напрямку України

Ілюстративне фото: пуск крилатих ракет бомбардувальниками Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські стратегічні бомбардувальники, ймовірно, запустили крилаті ракети в напрямку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Увага! Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками", - зазначили військові.

Станом на 02:48 карта повітряних тривог України виглядала так:

Нагадаємо, близько 00:30 в Росії були підняті у повітря два бомбардувальники Ту-95МС. За неофіційною інформацією моніторингових каналів, згодом їхня кількість зросла до чотирьох.

Крім того, цієї ночі росіяни масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, чутно вибухи.

За даними моніторів, на даний момент в повітряному просторі України знаходяться близько 30 ворожих дронів.

Ту-95Війна в Україні