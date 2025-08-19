Росіяни, ймовірно, запустили крилаті ракети в напрямку України

Нагадаємо, близько 00:30 в Росії були підняті у повітря два бомбардувальники Ту-95МС. За неофіційною інформацією моніторингових каналів, згодом їхня кількість зросла до чотирьох.

Крім того, цієї ночі росіяни масовано атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, чутно вибухи.

За даними моніторів, на даний момент в повітряному просторі України знаходяться близько 30 ворожих дронів.