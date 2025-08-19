RU

Россияне, вероятно, запустили крылатые ракеты в направлении Украины

Иллюстративное фото: пуск крылатых ракет бомбардировщиками Ту-95МС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские стратегические бомбардировщики, вероятно, запустили крылатые ракеты в направлении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание!" Зафиксированы вероятные пуски крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками", - отметили военные.

Оновлено 03:52

Мониторинговые паблики сообщили о вероятных повторных пусках ракет Х-101/555 со стратавиа (Ту-95).

Напомним, около 00:30 в России были подняты в воздух два бомбардировщика Ту-95МС. По неофициальной информации мониторинговых канало, позже их количество возросло до четырех.

Кроме того, этой ночью россияне массированно атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, слышны взрывы.

По данным мониторов, в настоящий момент в воздушном пространстве Украины находятся около 30 вражеских дронов.

