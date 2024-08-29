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Відбили кілька хвиль "м'ясних" атак. В ДШВ показали бої на Покровському напрямку

Четвер 29 серпня 2024 18:55
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Відбили кілька хвиль "м'ясних" атак. В ДШВ показали бої на Покровському напрямку Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом дня на Покровському напрямку ворог намагався атакувати позиції одного із підрозділів бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ЗСУ). Загалом було відбито кілька "м'ясних" штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що відранку росіяни кинули на прорив звичайних солдатів. Після того, як наші воїни знищили їх - на підмогу пішли вже досвідчені спецпризначенці. Щодо останнього стало відомо завдяки радіоперехопленню ворожих переговорів.

"Двічі вони намагалися підібратися до позицій, переступаючи через тіла вбитих штурмовиків-попередників, однак артилерійська підтримка братніх підрозділів розбила їхні плани, а скиди БпЛА та кулеметний розрахунок єгерів-десантників остаточно зачистили поле бою", - повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Ситуація на Покровському напрямку

Протягом останніх місяців ситуація на Покровському напрямку залишається найважчою. Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, щодня на напрямку фіксується найбільша кількість боїв, які де інколи складають більше третини від сумарної кількості боєзіткнень на лінії фронту.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на Покровському напрямку ворог активно використовує свою перевагу у живій силі та військовій техніці.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявляв, що ЗСУ У додатково посилять Покровський напрямок через загострення ситуації.

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