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Отразили несколько волн "мясных" атак. В ДШВ показали бои на Покровском направлении

Четверг 29 августа 2024 18:55
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Отразили несколько волн "мясных" атак. В ДШВ показали бои на Покровском направлении Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В течение дня на Покровском направлении враг пытался атаковать позиции одного из подразделений бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). В целом было отбито несколько "мясных" штурмов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отмечается, что с утра россияне бросили на прорыв обычных солдат. После того как наши воины уничтожили их - на помощь пошли уже опытные спецназовцы. Что касается последнего, стало известно благодаря радиоперехвату вражеских переговоров.

"Два раза они пытались подобраться к позициям, переступая через тела убитых штурмовиков-предшественников, однако артиллерийская поддержка братских подразделений разбила их планы, а сбросы БпЛА и пулеметный расчет егерей-десантников окончательно зачистили поле боя", - сообщают Десантно-штурмовые войска.

Ситуация на Покровском направлении

В последние месяцы ситуация на Покровском направлении остается самой тяжелой. Согласно данным Генерального штаба ВСУ, ежедневно на направлении фиксируется наибольшее количество боев, которые иногда составляют более трети от суммарного количества боестолкновений на линии фронта.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на Покровском направлении враг активно использует свое преимущество в живой силе и военной технике.

Между тем президент Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации.

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