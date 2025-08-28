Выдавал себя за "Мадяра" и собирал деньги: в Киеве разоблачили мошенника
Киевлянин создал фейковую страницу в TikTok от имени командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди и собирал деньги якобы на армию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Национальную полицию Украины.
В Киеве разоблачили 20-летнего парня, который создал в TikTok фейковый аккаунт от имени командира полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ. Речь идет об офицере ВСУ Роберте "Мадяре" Бровди.
Мошенник использовал реальные видео с командиром, чтобы убедить пользователей, что именно он просит донаты на поддержку армии.
Деньги шли на личные нужды
На самом деле все полученные взносы злоумышленник тратил на себя, а не на военные нужды. Фальшивые призывы и видео создавали впечатление легитимности, но были лишь обманом.
Киевлянину уже объявили о подозрении в мошенничестве.
Фото: мошенник от имени офицера ВСУ собрал деньги на собственные нужды (Нацполиция Украины)
Напомним, в июне в Сумах разоблачили псевдоблаготворительную организацию, которая присвоила более миллиона гривен пожертвований, собранных якобы на нужды ВСУ и пострадавших от войны.
Волна мошенничеств в соцсетях
Ранее уполномоченный ВР Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в последнее время в соцсетях стало больше мошенничеств. Среди них и выманивание денег под видом "помощи".
Также эксперты рассказали, почему украинцы легко попадают в ловушки мошенников. Причина в том, что большинство украинцев до сих пор не имеет базовых навыков управления личными средствами, а также правильного выбора и сравнения финансовых сервисов.
Если вы стали жертвой онлайн мошенников - надо обратиться в киберполицию. Как подать обращение:
- адрес callcenter@cyberpolice.gov.ua,
- или по номеру - 0 800 50 51 70.