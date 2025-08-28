Выдавал себя за "Мадяра" и собирал деньги: в Киеве разоблачили мошенника

Киевлянин создал фейковую страницу в TikTok от имени командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди и собирал деньги якобы на армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Национальную полицию Украины .

В Киеве разоблачили 20-летнего парня, который создал в TikTok фейковый аккаунт от имени командира полка ударных беспилотных авиационных систем ВСУ. Речь идет об офицере ВСУ Роберте "Мадяре" Бровди.

Мошенник использовал реальные видео с командиром, чтобы убедить пользователей, что именно он просит донаты на поддержку армии.

Деньги шли на личные нужды

На самом деле все полученные взносы злоумышленник тратил на себя, а не на военные нужды. Фальшивые призывы и видео создавали впечатление легитимности, но были лишь обманом.

Киевлянину уже объявили о подозрении в мошенничестве.

Фото: мошенник от имени офицера ВСУ собрал деньги на собственные нужды (Нацполиция Украины)