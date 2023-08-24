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Видатки на оборону просять збільшити в 5 разів, але відповідь проста, - міністр фінансів

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

При підготовці проекту державного бюджету на 2024 рік міністерства та відомства просять збільшити видатки на сектор безпеки та оборони у п’ять разів. Але коштів на це немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка в ефірі телемарафону.

"Звичайно, вони просять в п’ять разів вищими. Знаєте, можна багато чого хотіти, але є об’єктивна реальність: ми не можемо в п’ять раз збільшити податки, тобто відповідь дуже проста", - повідомив він.

Як зазначив міністр, ми можемо собі дозволити сектор безпеки і оборони "такий, який є". "Можемо трішки там переглянути, підкорегувати. Але ми втримуємо цей сектор досить великими зусиллями", - сказав Марченко.

За його словами, зарано говорити про якісь остаточні цифри. "Ми зараз збираємо з боку міністерств, відомств. Є розуміння, яким чином, ми будемо готувати бюджет, є розуміння потреб наших. Єдине, що точно можна сказати, що у нас видатки сектору безпеки і оборони не будуть нижчими, ніж цього року", - додав міністр.

Відзначимо, проект бюджету повинен бути поданий Кабміном до Ради до 15 вересня.

Нагадаємо, видатки на оборону у 2023 році становлять 1,6 трильйона гривень, і це не остаточна цифра. Водночас Україна збере податків на 1,3 трильйона гривень. Україна не може використовувати міжнародну фінансову допомогу (ще 1,6 трильйона гривень) на військові цілі, ці кошти йдуть на соціальні видатки.

У 2023 році Україні найбільші видатки передбачені на військові цілі. За даними Рахункової палати, тільки у I кварталі 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету спрямували на обороноздатність і безпеку України - 389 млрд гривень.

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