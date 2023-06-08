Скільки коштує війна: Рахункова палата оприлюднила дані про видатки держбюджету

У I кварталі 2023 року за рахунок виключно внутрішніх джерел надходжень 61% видатків державного бюджету спрямували на обороноздатність і безпеку України. На ці цілі спрямували 389 млрд гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рахункової палати .

Як зазначили в прес-службі, видатки на оборону повністю забезпечено за рахунок внутрішніх джерел надходжень.

Міжнародна допомога

За даними Рахункової палати, доходи загального фонду держбюджету перевищили плановий показник на I квартал 2023 року на 141 млрд грн, або 57%. Перевиконання плану доходів вдалось досягти насамперед за рахунок грантів від Світового банку на бюджетну підтримку, які не планувалися. Йдеться про 134 млрд грн, що становило 25% усіх доходів державного бюджету.

Від розміщення облігацій внутрішньої державної позики у I кварталі отримали 138 млрд грн. При цьому Національний банк, на відміну від першого кварталу попереднього року, не купував військових облігацій.

Від зовнішніх кредиторів до загального фонду державного бюджету надійшло 266 млрд грн, зокрема: 177 млрд грн - макрофінансова допомога ЄС; 64 млрд грн - кредит уряду Канади; 24 млрд грн - позики Світового банку.

Видатки на оборону

При плануванні державного бюджету 2023 року очікувалося, що на сектор безпеки і оборони припадатиме близько половини видатків. У бюджеті загальний ресурс на національну безпеку та оборону становив 1,14 трлн гривень або 18,2% ВВП.

Водночас в березні Рада змінила бюджет. Зокрема, 518 млрд гривень спрямовується на потреби війська (грошове забезпечення військових, харчування, та виробництво і закупівлю спеціального обладнання, зокрема БПЛА).

Фінансова допомога країн Заходу не спрямовується на військові видатки, а йде виключно на зарплати, пенсії та інші цілі.