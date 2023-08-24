Расходы на оборону просят увеличить в 5 раз, но ответ прост, - министр финансов

"Конечно, они просят в пять раз выше. Знаете, можно многого хотеть, но есть объективная реальность: мы не можем в пять раз увеличить налоги, то есть ответ очень простой", - сообщил он.

Как отметил министр, мы можем себе позволить сектор безопасности и обороны "такой, какой есть". "Можем немного там пересмотреть, подкорректировать. Но мы удерживаем этот сектор достаточно большими усилиями", - сказал Марченко.

По его словам, рано говорить о каких-то окончательных цифрах. "Мы сейчас собираем со стороны министерств, ведомств. Есть понимание, каким образом мы будем готовить бюджет, есть понимание потребностей наших. Единственное, что точно можно сказать, что у нас расходы сектора безопасности и обороны не будут ниже, чем в этом году", - добавил министр.

Отметим, что проект бюджета должен быть подан Кабмином в Раду до 15 сентября.

Напомним, расходы на оборону в 2023 году составляют 1,6 триллиона гривен, и это не окончательная цифра. В то же время Украина соберет налогов на 1,3 триллиона гривен. Украина не может использовать международную финансовую помощь (еще 1,6 триллиона гривен) на военные цели, эти средства идут на социальные расходы.

В 2023 году Украине наибольшие расходы предусмотрены на военные цели. По данным Счетной палаты, только в I квартале 2023 года за счет исключительно внутренних источников поступлений 61% расходов государственного бюджета направили на обороноспособность и безопасность Украины - 389 млрд гривен.