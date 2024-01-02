Видатки держбюджету України за 2023 рік майже вдвічі перевищили доходи, - Мінфін

У 2023 році до загального фонду державного бюджету України надійшло близько 1,66 трлн гривень податків, зборів та інших платежів. Касові видатки загального фонду становили 3,03 трлн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

За 2023 рік державний бюджет виконано з дефіцитом загального фонду у сумі 1,36 трлн грн проти запланованого дефіциту у сумі 1,83 трлн гривень.

Як зазначили в Мінфіні, важливим джерелом стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): їх обсяг за підсумками року становив 425,4 млрд гривень.

Найбільшим донором грантової підтримки у 2023 році були США (400,5 млрд гривень). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Японії, Норвегії, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 25 млрд гривень. Кошти спрямовано до державного бюджету через Цільовий фонд Світового банку у рамках проекту PEACE in Ukraine.

Крім того, 35,9 млрд гривень надійшло до загального фонду державного бюджету від Національного банку України як частина його прибутку, отриманого за 2022 рік.

Загалом за підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,67 трлн гривень податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету становили понад 4 трлн гривень.

Запозичення

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2023 рік становили 1,68 трлн гривень. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 552,6 млрд гривень. Платежі з погашення державного боргу становлять 436,5 млрд гривень, платежі з обслуговування - 247,4 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 1,13 трлн гривень (30,9 млрд доларів), зокрема: