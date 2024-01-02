Расходы госбюджета Украины за 2023 год почти вдвое превысили доходы, - Минфин

В 2023 году в общий фонд государственного бюджета Украины поступило около 1,66 трлн гривен налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы общего фонда составили 3,03 трлн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

За 2023 год государственный бюджет выполнен с дефицитом общего фонда в сумме 1,36 трлн грн против запланированного дефицита в сумме 1,83 трлн гривен.

Как отметили в Минфине, важным источником стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов): их объем по итогам года составил 425,4 млрд гривен.

Крупнейшим донором грантовой поддержки в 2023 году были США (400,5 млрд гривен). Также на безвозвратной основе Украина получила финансирование от Японии, Норвегии, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии общим объемом до 25 млрд гривен. Средства направлены через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Кроме того, 35,9 млрд гривен поступило в общий фонд государственного бюджета от Национального банка Украины как часть его прибыли, полученной за 2022 год.

В целом по итогам 2023 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2,67 трлн гривен налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета составили более 4 трлн гривен.

Заимствование

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за 2023 год составили 1,68 трлн гривен. От размещения ОВГЗ привлечено 552,6 млрд гривен. Платежи по погашению государственного долга составляют 436,5 млрд гривен, платежи по обслуживанию - 247,4 млрд гривен.

Из внешних источников поступило 1,13 трлн гривен (30,9 млрд долларов), в том числе: