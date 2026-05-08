Видатки на армію зростуть удвічі: Кабмін пропонує Раді переглянути бюджет-2026

18:15 08.05.2026 Пт
2 хв
На що підуть гроші?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські військові (Getty Images)

Кабінет міністрів України підготував зміни до Державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко та допис голови бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої.

Свириденко пояснила, що це стало можливим завдяки погодженню кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

"Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро - на покриття дефіциту бюджету. Перший транш - уже в червні", - розповіла прем'єр.

Вона також зазначила, що для сектору безпеки і оборони передбачені додаткові 1,56 трлн грн.

Підласа розповіла, що ці гроші підуть на:

  • 1,397 трлн грн на підвищення обороноздатності і безпеки держави (28,3 млрд євро, які Україна отримає за позикою ЄС в цьому році на оборонні потреби);
  • 152,26 млрд грн для забезпечення ЗСУ (переважно грошове забезпечення);
  • 14,58 млрд грн на поповнення резерву коштів для сектору безпеки і оборони;
  • 3,15 млрд грн на розвиток ОПК;
  • 2,13 млрд грн для Держспецтранспорту;
  • 9,91 млрд грн для Нацгвардії (грошове забезпечення і зброя разом);
  • 6,79 млрд грн для Державної прикордонної служби (грошове забезпечення і зброя разом);
  • 4,8 млрд грн для Держспецзв’язку (дрони);
  • 2,47 млрд грн для СБУ (переважно грошове забезпечення);
  • 1,83 млрд грн для ГУР МО (грошове забезпечення та зброя);
  • 7,8 млн грн для СЗР.

Голова бюджетного комітету наголосила, що видатки на армію таким чином зростуть у два рази.

Нагадаємо, в Україні готують масштабні зміни в армії: військовим у тилу та на передовій планують підвищити зарплати, для піхоти запровадити спеціальні контракти, а мобілізованих - почнуть "демобілізувати".

Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зауважив, що на це поки немає фінансування.

