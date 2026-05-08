Видатки на армію зростуть удвічі: Кабмін пропонує Раді переглянути бюджет-2026

Кабінет міністрів України підготував зміни до Державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко та допис голови бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої.
Свириденко пояснила, що це стало можливим завдяки погодженню кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
"Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро - на покриття дефіциту бюджету. Перший транш - уже в червні", - розповіла прем'єр.
Вона також зазначила, що для сектору безпеки і оборони передбачені додаткові 1,56 трлн грн.
Підласа розповіла, що ці гроші підуть на:
Голова бюджетного комітету наголосила, що видатки на армію таким чином зростуть у два рази.
Нагадаємо, в Україні готують масштабні зміни в армії: військовим у тилу та на передовій планують підвищити зарплати, для піхоти запровадити спеціальні контракти, а мобілізованих - почнуть "демобілізувати".
Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зауважив, що на це поки немає фінансування.