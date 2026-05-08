Расходы на армию вырастут вдвое: Кабмин предлагает Раде пересмотреть бюджет-2026

18:15 08.05.2026 Пт
2 мин
На что пойдут деньги?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские военные (Getty Images)

Кабинет министров Украины подготовил изменения в Государственный бюджет-2026 для усиления сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко и сообщение главы бюджетного комитета ВР Роксоланы Пидласой.

Свириденко пояснила, что это стало возможным благодаря согласованию кредита ЕС в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

"В этом году ожидаем 45 млрд евро поддержки, из которых 31,8 млрд евро на оборону и безопасность государства, еще 13,2 млрд евро - на покрытие дефицита бюджета. Первый транш - уже в июне", - рассказала премьер.

Она также отметила, что для сектора безопасности и обороны предусмотрены дополнительные 1,56 трлн грн.

Пидласа рассказала, что эти деньги пойдут на:

  • 1,397 трлн грн на повышение обороноспособности и безопасности государства (28,3 млрд евро, которые Украина получит по займу ЕС в этом году на оборонные нужды);
  • 152,26 млрд грн для обеспечения ВСУ (преимущественно денежное обеспечение);
  • 14,58 млрд грн на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны;
  • 3,15 млрд грн на развитие ОПК;
  • 2,13 млрд грн для Госспецтранспорта;
  • 9,91 млрд грн для Нацгвардии (денежное обеспечение и оружие вместе);
  • 6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы (денежное обеспечение и оружие вместе);
  • 4,8 млрд грн для Госспецсвязи (дроны);
  • 2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное обеспечение);
  • 1,83 млрд грн для ГУР МО (денежное обеспечение и оружие);
  • 7,8 млн грн для СВР.

Глава бюджетного комитета подчеркнула, что расходы на армию таким образом вырастут в два раза.

Напомним, в Украине готовят масштабные изменения в армии: военным в тылу и на передовой планируют повысить зарплаты, для пехоты ввести специальные контракты, а мобилизованных - начнут "демобилизовать".

Кроме того, президент Владимир Зеленский недавно рассказал, что Украина хочет отказаться от проведения мобилизации в пользу контрактной армии. В то же время он отметил, что на это пока нет финансирования.

