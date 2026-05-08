Расходы на армию вырастут вдвое: Кабмин предлагает Раде пересмотреть бюджет-2026

Свириденко пояснила, что это стало возможным благодаря согласованию кредита ЕС в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

"В этом году ожидаем 45 млрд евро поддержки, из которых 31,8 млрд евро на оборону и безопасность государства, еще 13,2 млрд евро - на покрытие дефицита бюджета. Первый транш - уже в июне", - рассказала премьер.

Она также отметила, что для сектора безопасности и обороны предусмотрены дополнительные 1,56 трлн грн.

Пидласа рассказала, что эти деньги пойдут на:

1,397 трлн грн на повышение обороноспособности и безопасности государства (28,3 млрд евро, которые Украина получит по займу ЕС в этом году на оборонные нужды);

152,26 млрд грн для обеспечения ВСУ (преимущественно денежное обеспечение);

14,58 млрд грн на пополнение резерва средств для сектора безопасности и обороны;

3,15 млрд грн на развитие ОПК;

2,13 млрд грн для Госспецтранспорта;

9,91 млрд грн для Нацгвардии (денежное обеспечение и оружие вместе);

6,79 млрд грн для Государственной пограничной службы (денежное обеспечение и оружие вместе);

4,8 млрд грн для Госспецсвязи (дроны);

2,47 млрд грн для СБУ (преимущественно денежное обеспечение);

1,83 млрд грн для ГУР МО (денежное обеспечение и оружие);

7,8 млн грн для СВР.

Глава бюджетного комитета подчеркнула, что расходы на армию таким образом вырастут в два раза.