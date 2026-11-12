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Видали Торецьк за Костянтинівку: Міноборони РФ осоромилося з "розмінуванням" міста

22:57 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Видали Торецьк за Костянтинівку: Міноборони РФ осоромилося з "розмінуванням" міста Фото: російські окупанти (Getty Images)
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Міноборони РФ опублікувало відео, на якому нібито відбувається розмінування в Костянтинівці на Донеччині. Але щонайменше два фрагменти були записані в окупованих Торецьку та Північному.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів OSINT-дослідник Bielitz в Х.

Він розповів, що Торецьк і Північне розташовані приблизно за 19 та 21 км від центру Костянтинівки, про повне захоплення якого Росія заявила в липні, хоча бої за місто тривають дотепер.

Російське Міноборони ще 10 листопада повідомило, що російські військові проводять розмінування дороги "звільненої Костянтинівки".

Але сьогодні, 12 листопада, російський диктатор Володимир Путін запропонував провести гуманітарну місію в Костянтинівці за зразком операції в Олешках Херсонської області. Він заявив, що росіянам знадобиться п’ять діб для розмінування підходів до міста.

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При цьому диктатор заявив, що Костянтинівка нібито перебуває під контролем Росії. Він також запропонував Україні забезпечити безпеку місії зі свого боку, "якщо Київ вважає, що місто під його контролем".

Нагадаємо, радник президента України Дмитро Литвин заявив, що РФ може пропонувати гуманітарну місію в Костянтинівці для того, щоб як в Олешках ротувати своїх військових.

Зазначимо, нещодавно омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що Україна розглядає можливість проведення нових гуманітарних місій на тимчасово окупованих територіях.

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