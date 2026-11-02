Режим тиші в Олешках завершився: Лубінець анонсував можливість нових гуманітарних кроків
Режим припинення вогню в районі Олешок Херсонської області офіційно завершився. Водночас Україна та Росія опрацьовують можливість нових гуманітарних кроків.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Режим тиші, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада, завершився. Це був важливий етап спільної гуманітарної роботи разом із уповноваженою з прав людини РФ Яною Лантратовою за координації першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп", - заявив Лубінець.
Він зазначив, що протягом періоду режиму тиші обидві сторони дотримувалися взятих на себе зобов'язань. Це у свою чергу дало можливість доставити гуманітарну допомогу до Олешок та допомогти цивільним мешканцям, які хотели безпечно виїхати із міста.
"Наразі разом із Яною Лантратовою опрацьовуємо можливості продовження подібних гуманітарних кроків. Важливо зберегти цей механізм взаємодії , щоб і надалі допомагати людям та рятувати життя", - резюмував уповноважений з прав людини.
Гуманітарна місія в Олешках
Нагадаємо, що 31 жовтня жителів Олешок, які майже пів року жили в умовах гуманітарної катастрофи, евакуювали на підконтрольну Україні територію. Залишитися в Україні вирішили сотні жителів окупованого міста.
Після успішної реалізації місії перша леді США Меланія Трамп заявила, що це дає надію на встановлення стійкого миру між Україною та Росією.
Також вона закликала до того, щоб Олешки стали відправною точкою на шляху до миру між сторонами, які воюють.