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Выдали Торецк за Константиновку: Минобороны РФ опозорилось с "разминированием" города

22:57 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Выдали Торецк за Константиновку: Минобороны РФ опозорилось с "разминированием" города Фото: российские оккупанты (Getty Images)
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Минобороны РФ опубликовало видео, на котором якобы происходит разминирование в Константиновке Донецкой области. Но по меньшей мере два фрагмента были записаны в оккупированных Торецке и Пивничном.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал OSINT-исследователь Bielitz в X.

Он рассказал, что Торецк и Пивничное расположены примерно в 19 и 21 км от центра Константиновки, о полном захвате которого Россия заявила в июле, хотя бои за город продолжаются до сих пор.

Российское Минобороны еще 10 ноября сообщило, что российские военные производят разминирование дороги "освобожденной Константиновки".

Однако сегодня, 12 ноября, российский диктатор Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по образцу операции в Олешках Херсонской области. Он заявил, что россиянам понадобится пять суток для разминирования подходов в город.

Выдали Торецк за Константиновку: Минобороны РФ опозорилось с &quot;разминированием&quot; городаВыдали Торецк за Константиновку: Минобороны РФ опозорилось с &quot;разминированием&quot; городаВыдали Торецк за Константиновку: Минобороны РФ опозорилось с &quot;разминированием&quot; города

При этом диктатор заявил, что Константиновка находится под контролем России. Он также предложил Украине обеспечить безопасность миссии со своей стороны, "если Киев считает, что город под его контролем".

Напомним, советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что РФ может предлагать гуманитарную миссию в Константиновке для того, чтобы как в Олешках ротировать своих военных.

Отметим, недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина рассматривает возможность проведения новых гуманитарных миссий на временно оккупированных территориях.

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