Выдали Торецк за Константиновку: Минобороны РФ опозорилось с "разминированием" города

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором якобы происходит разминирование в Константиновке Донецкой области. Но по меньшей мере два фрагмента были записаны в оккупированных Торецке и Пивничном.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал OSINT-исследователь Bielitz в X.

Он рассказал, что Торецк и Пивничное расположены примерно в 19 и 21 км от центра Константиновки, о полном захвате которого Россия заявила в июле, хотя бои за город продолжаются до сих пор.

Российское Минобороны еще 10 ноября сообщило, что российские военные производят разминирование дороги "освобожденной Константиновки".

Однако сегодня, 12 ноября, российский диктатор Владимир Путин предложил провести гуманитарную миссию в Константиновке по образцу операции в Олешках Херсонской области. Он заявил, что россиянам понадобится пять суток для разминирования подходов в город.

При этом диктатор заявил, что Константиновка находится под контролем России. Он также предложил Украине обеспечить безопасность миссии со своей стороны, "если Киев считает, что город под его контролем".