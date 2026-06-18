Від живих гризунів до ікри равликів: які цікаві товари з України завойовують світ

Українська продукція продовжує відкривати для себе нові ринки у різних куточках світу. За кордон продаються не лише "традиційні" м'ясо чи молочка, але й деякі більш оригінальні товари.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
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Згідно з інформацією Держпродспоживслужби, сьогодні український експорт (продаж і вивезення товарів до інших країн) набирає обертів.
Так, лише за перші шість місяців 2026 року Україна погодила 23 нових напрямів та торговельних умов для експорту вітчизняної продукції.
"Це вже більше, ніж за весь 2025 рік, коли було відкрито 22 нових ринки", - пояснили українцям.
Уточнюється, що українська продукція продовжує відкривати для себе нові ринки у різних куточках світу - від Китаю до Чилі, від Європейського Союзу до країн Африки й Близького Сходу.
"Сьогодні ми відкриваємо не просто нові ринки - ми відкриваємо нові можливості для українських виробників", - повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.
Зазначається, що "за сухими цифрами" стоїть велика командна робота:
У межах відкриття нових ринків Україна буде експортувати:
Особливо важливо, за даними Держпродспоживслужби, що дедалі більше нових ринків відкривається саме для готової продукції та продукції з доданою вартістю (кормів для домашніх тварин, молочної продукції, яєчних продуктів, м'ясних виробів та іншої продукції переробки).
"Це означає розвиток переробки, нові робочі місця та посилення економічної стійкості нашої держави", - констатував Ткачук.
Він нагадав, що "за кожним погодженим сертифікатом стоїть реальний шанс для підприємств розширити виробництво, вийти на нових партнерів і створити додаткову цінність в Україні".
У Держпродспоживслужбі зауважили, що це відповідає Експортній стратегії України до 2030 року (затвердженій Кабінетом міністрів).
Вона передбачає перехід від експорту переважно сировини до збільшення частки конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю.
Отже, 23 нових експортних можливостей лише за пів року - не просто статистика, але також:
"Держпродспоживслужба спільно з Мінекономіки, МЗС та дипломатичними установами продовжують відкривати нові ринки для українського експорту - підтримують виробників, усувають технічні бар'єри у торгівлі та забезпечують державні гарантії дотримання вимог країн-партнерів", - підсумували у відомстві.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як нові обмеження ЄС на імпорт сталі загрожують скороченням виробництва в Україні.
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