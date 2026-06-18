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От живых грызунов до икры улиток: какие интересные товары из Украины завоевывают мир

11:40 18.06.2026 Чт
4 мин
Сколько новых рынков для украинских товаров открылось только за последние полгода?
aimg Ирина Костенко
Украинские предприниматели расширяют географию экспорта оригинальными товарами (фото иллюстративное: Getty Images)

Украинская продукция продолжает открывать для себя новые рынки в разных уголках мира. За границу продаются не только "традиционные" мясо или молочка, но и некоторые более оригинальные товары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Главное:

  • Важное достижение: за полгода Украина открыла 23 новых рынка для своего экспорта - это больше, чем за весь прошлый год.
  • Чем удивляем мир: за границу поставляют не только "традиционные" товары, но и улиток (и их икру), живых грызунов и некоторых других животных, саженцы, яичные продукты и корма для домашних питомцев.
  • Масштабная география: украинские товары уверенно осваивают рынки от Чили и Китая до Египта и стран Евросоюза.
  • Секрет успеха: Украина постепенно отходит от простой продажи сырья - к созданию качественной продукции, которая ценится за границей и приносит еще больше прибыли.

Новые рынки для украинских товаров в 2026 году

Согласно информации Госпродпотребслужбы, сегодня украинский экспорт (продажа и вывоз товаров в другие страны) набирает обороты.

Так, только за первые шесть месяцев 2026 года Украина согласовала 23 новых направления и торговых условия для экспорта отечественной продукции.

"Это уже больше, чем за весь 2025 год, когда было открыто 22 новых рынка", - объяснили украинцам.

Уточняется, что украинская продукция продолжает открывать для себя новые рынки в разных уголках мира - от Китая до Чили, от Европейского Союза до стран Африки и Ближнего Востока.

За полгода открыто 23 новых рынка (инфографика: dpss.gov.ua)

Куда и что именно будет экспортировать Украина

"Сегодня мы открываем не просто новые рынки - мы открываем новые возможности для украинских производителей", - сообщил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Отмечается, что "за сухими цифрами" стоит большая командная работа:

  • переговоры с компетентными органами других государств;
  • согласование ветеринарных и фитосанитарных требований;
  • оценка системы государственного контроля;
  • подготовка международных сертификатов.
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В рамках открытия новых рынков Украина будет экспортировать:

  • в Албанию - переработанные корма для домашних животных;
  • в Алжир - мясной крупный рогатый скот, крупный рогатый скот для откорма и племенной крупный рогатый скот;
  • во Вьетнам - яичные продукты;
  • в Грузию - говядину и субпродукты, корма растительного происхождения, топленые жиры непищевого назначения, побочные продукты животного происхождения;
  • в Данию - живых грызунов;
  • в Египет - овец для немедленного убоя, яичные продукты, рыбную продукцию, корма для домашних животных;
  • в Республику Корея - корма для домашних животных;
  • в Кот-д'Ивуар - говядину, баранину, мясо птицы и продукты из них;
  • в Кувейт - мясо и мясные продукты;
  • в Молдову - живых улиток и икру улиток, мясные продукты;
  • в Чили - молоко и молочные продукты;
  • в Европейский Союз - растения для посадки вишни обыкновенной и вишни сизой, а также их гибриды;
  • в Китай - муку.
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Чем важны изменения, происходящие сегодня

Особенно важно, по данным Госпродпотребслужбы, что все больше новых рынков открывается именно для готовой продукции и продукции с добавленной стоимостью (кормов для домашних животных, молочной продукции, яичных продуктов, мясных изделий и другой переработанной продукции).

"Это означает развитие переработки, новые рабочие места и усиление экономической устойчивости нашего государства", - констатировал Ткачук.

Он напомнил, что "за каждым согласованным сертификатом стоит реальный шанс для предприятий расширить производство, выйти на новых партнеров и создать дополнительную ценность в Украине".

В Госпродпотребслужбе отметили, что это соответствует Экспортной стратегии Украины до 2030 года (утвержденной Кабинетом министров).

Она предусматривает переход от экспорта преимущественно сырья к увеличению доли конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Следовательно, 23 новых экспортных возможности всего за полгода - это не просто статистика, но также:

  • новые контракты;
  • новые рабочие места;
  • дополнительные валютные поступления;
  • еще одно доказательство того, что украинская продукция остается конкурентоспособной и востребованной в мире.

"Госпродпотребслужба совместно с Минэкономики, МИД и дипломатическими учреждениями продолжают открывать новые рынки для украинского экспорта - поддерживают производителей, устраняют технические барьеры в торговле и обеспечивают государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров", - подытожили в ведомстве.

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