Від завтра на одному з КПП України запрацює електронна черга: подробиці

Від завтра в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" вантажівки почнуть пропускати за електронною чергою завдяки сервісу "єЧерга".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДПСУ.

Зареєструватися в "єЧерзі" можна на сайті за посиланням .

"Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону", - пише пресслужба.

Завдяки безкоштовному сервісу перевізники можуть стати в чергу й відстежувати своє просування онлайн.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що уряд нещодавно погодив пропозицію щодо проведення з 5 грудня 2022 року до 5 грудня 2024 року експериментального проєкту "єЧерга".

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