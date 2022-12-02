Кабмін затвердив початок роботи проекту "єЧерга": названо дату та перший перехід
В Україні з 5 грудня почне працювати експериментальний проект "єЧерга", який дозволить скоротити час проходження кордону вантажівкам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Уряд погодив пропозицію міністерства інфраструктури щодо проведення з 5 грудня 2022 року до 5 грудня 2024 року експериментального проекту з організації управління чергами вантажних автомобілів перед міжнародним пунктом пропуску "Ягодин – Дорогуськ" за допомогою електронної системи "єЧерга".
Згідно з постановою Кабміну, бронювання місця у черзі, використання функцій системи руху черги та виїзд для перетину державного кордону України водіями вантажних транспортних засобів здійснюватимуться безоплатно.
Раніше ми писали, що на західному кордоні України за 10 днів може запрацювати електронна черга для вантажного транспорту.
Також повідомлялося, що в Україні з'явиться електронна черга для перетину кордону. Це зменшить черги у пунктах пропуску та допоможе бізнесу.
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