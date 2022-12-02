Кабмін затвердив початок роботи проекту "єЧерга": названо дату та перший перехід

В Україні з 5 грудня почне працювати експериментальний проект "єЧерга", який дозволить скоротити час проходження кордону вантажівкам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Уряд погодив пропозицію міністерства інфраструктури щодо проведення з 5 грудня 2022 року до 5 грудня 2024 року експериментального проекту з організації управління чергами вантажних автомобілів перед міжнародним пунктом пропуску "Ягодин – Дорогуськ" за допомогою електронної системи "єЧерга". Згідно з постановою Кабміну, бронювання місця у черзі, використання функцій системи руху черги та виїзд для перетину державного кордону України водіями вантажних транспортних засобів здійснюватимуться безоплатно.