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С завтрашнего дня на одном из КПП Украины заработает электронная очередь: подробности

Фото: с завтрашнего дня на одном из КПП Украины заработает электронная очередь (facebook.com/kyivcity.gov)
Автор: Сергей Пышкин

С завтрашнего дня в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" грузовики начнут пропускать по электронной очереди благодаря сервису "єЧерга".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГНСУ.

Благодаря бесплатному сервису, перевозчики могут стать в очередь и отслеживать свое продвижение онлайн.

"Система будет автоматически посылать уведомления на телефон водителя с приблизительным временем пересечения границы", - пишет пресс-служба.

Зарегистрироваться в "єЧерга" можно на сайте по ссылке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правительство недавно согласовало предложение по проведению с 5 декабря 2022 года по 5 декабря 2024 года экспериментального проекта "єЧерга".

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