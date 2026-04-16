Від заводу до атаки - кілька місяців: Власюк про західні компоненти в "Шахедах"

Власюк розповів, що під час візиту до Вашингтона і зустрічей з американськими чиновниками він акцентував увагу на тому, що шлях іноземних компонентів у РФ скоротився до мінімуму.

"У безпілотниках "Шахед", якими Росія атакувала Україну наприкінці березня 2026 року, ми виявили американські компоненти, виготовлені наприкінці 2025 року. Це означає, що деталі потрапляють на конвеєр збірки всього через кілька місяців після виходу із заводу", - додав він.

За словами Власюка, незважаючи на те, що частина деталей виявляється підробкою, більшість із них - справжня продукція американських, китайських, японських і німецьких компаній.

"Ми постійно наголошуємо: уряд США надає цій проблемі пріоритет, але ситуація залишається серйозним викликом для всієї системи експортного контролю", - підкреслив уповноважений президента України з питань санкційної політики.