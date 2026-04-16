От завода до атаки - несколько месяцев: Власюк о западных компонентах в "Шахедах"

Власюк рассказал, что во время визита в Вашингтон и встреч с американскими чиновниками он акцентировал внимание на том, что путь иностранных компонентов в РФ сократился до минимума.

"В беспилотниках "Шахед", которыми Россия атаковала Украину в конце марта 2026 года, мы обнаружили американские компоненты, изготовленные в конце 2025 года. Это означает, что детали попадают на конвейер сборки всего через несколько месяцев после выхода из завода", - добавил он.

По словам Власюка, несмотря на то, что часть деталей оказывается подделкой, большинство из них - настоящая продукция американских, китайских, японских и немецких компаний.

"Мы постоянно подчеркиваем: правительство США придает этой проблеме приоритет, но ситуация остается серьезным вызовом для всей системы экспортного контроля", - подчеркнул уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.