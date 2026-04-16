Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

От завода до атаки - несколько месяцев: Власюк о западных компонентах в "Шахедах"

17:08 16.04.2026 Чт
2 мин
В вопросе поставок западных деталей для "Шахедов" в РФ есть негативная тенденция
aimg Иван Носальский aimg Роман Кот
Иллюстративное фото: РФ собирает "Шахеды" с использованием западных компонентов (Getty Images)

Западные компоненты стали быстрее попадать в российские "Шахеды" с момента их изготовления на заводах. Их путь в РФ сократился.

Как передает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал в комментарии журналистам.

Власюк рассказал, что во время визита в Вашингтон и встреч с американскими чиновниками он акцентировал внимание на том, что путь иностранных компонентов в РФ сократился до минимума.

"В беспилотниках "Шахед", которыми Россия атаковала Украину в конце марта 2026 года, мы обнаружили американские компоненты, изготовленные в конце 2025 года. Это означает, что детали попадают на конвейер сборки всего через несколько месяцев после выхода из завода", - добавил он.

По словам Власюка, несмотря на то, что часть деталей оказывается подделкой, большинство из них - настоящая продукция американских, китайских, японских и немецких компаний.

"Мы постоянно подчеркиваем: правительство США придает этой проблеме приоритет, но ситуация остается серьезным вызовом для всей системы экспортного контроля", - подчеркнул уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.

Западные компоненты в "Шахедах"

Напомним, Власюк недавно заявлял, что несмотря на санкционное давление, российские дроны-камикадзе типа "Шахед" продолжают собирать с использованием иностранных компонентов.

В дронах, изготовленных в начале 2026 года, продолжают находить свежие компоненты из США, Швейцарии и Японии.

При этом есть и позитивные сигналы. Согласно последним анализам сбитых беспилотников, у них зафиксировано исчезновение нидерландских микросхем компании NXP после ужесточения экспортного контроля этой фирмой.

