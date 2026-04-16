Від заводу до атаки - кілька місяців: Власюк про західні компоненти в "Шахедах"

17:08 16.04.2026 Чт
2 хв
У питанні поставок західних деталей для "Шахедів" у РФ є негативна тенденція
aimg Іван Носальський aimg Роман Кот
Від заводу до атаки - кілька місяців: Власюк про західні компоненти в "Шахедах"

Західні компоненти стали швидше потрапляти в російські "Шахеди" з моменту їх виготовлення на заводах. Їхній шлях до РФ скоротився.

Як передає РБК-Україна, про це уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк розповів у коментарі журналістам.

Власюк розповів, що під час візиту до Вашингтона і зустрічей з американськими чиновниками він акцентував увагу на тому, що шлях іноземних компонентів у РФ скоротився до мінімуму.

"У безпілотниках "Шахед", якими Росія атакувала Україну наприкінці березня 2026 року, ми виявили американські компоненти, виготовлені наприкінці 2025 року. Це означає, що деталі потрапляють на конвеєр збірки всього через кілька місяців після виходу із заводу", - додав він.

За словами Власюка, незважаючи на те, що частина деталей виявляється підробкою, більшість із них - справжня продукція американських, китайських, японських і німецьких компаній.

"Ми постійно наголошуємо: уряд США надає цій проблемі пріоритет, але ситуація залишається серйозним викликом для всієї системи експортного контролю", - підкреслив уповноважений президента України з питань санкційної політики.

Західні компоненти в "Шахедах"

Нагадаємо, Власюк нещодавно заявляв, що попри санкційний тиск, російські дрони-камікадзе типу "Шахед" продовжують збирати з використанням іноземних компонентів.

У дронах, виготовлених на початку 2026 року, продовжують знаходити свіжі компоненти зі США, Швейцарії та Японії.

При цьому є і позитивні сигнали. Згідно з останніми аналізами збитих безпілотників, у них зафіксовано зникнення нідерландських мікросхем компанії NXP після посилення експортного контролю цією фірмою.

