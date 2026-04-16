От завода до атаки - несколько месяцев: Власюк о западных компонентах в "Шахедах"
Западные компоненты стали быстрее попадать в российские "Шахеды" с момента их изготовления на заводах. Их путь в РФ сократился.
Как передает РБК-Украина, об этом уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк рассказал в комментарии журналистам.
Власюк рассказал, что во время визита в Вашингтон и встреч с американскими чиновниками он акцентировал внимание на том, что путь иностранных компонентов в РФ сократился до минимума.
"В беспилотниках "Шахед", которыми Россия атаковала Украину в конце марта 2026 года, мы обнаружили американские компоненты, изготовленные в конце 2025 года. Это означает, что детали попадают на конвейер сборки всего через несколько месяцев после выхода из завода", - добавил он.
По словам Власюка, несмотря на то, что часть деталей оказывается подделкой, большинство из них - настоящая продукция американских, китайских, японских и немецких компаний.
"Мы постоянно подчеркиваем: правительство США придает этой проблеме приоритет, но ситуация остается серьезным вызовом для всей системы экспортного контроля", - подчеркнул уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики.
Напомним, Власюк недавно заявлял, что несмотря на санкционное давление, российские дроны-камикадзе типа "Шахед" продолжают собирать с использованием иностранных компонентов.
В дронах, изготовленных в начале 2026 года, продолжают находить свежие компоненты из США, Швейцарии и Японии.
При этом есть и позитивные сигналы. Согласно последним анализам сбитых беспилотников, у них зафиксировано исчезновение нидерландских микросхем компании NXP после ужесточения экспортного контроля этой фирмой.