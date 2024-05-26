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Від закордонного паспорта до посвідчення водія. Які документи доступні в "Дії": список

Фото: які документи доступні в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Електронні документи стають дедалі популярнішими, оскільки позбавляють людей клопоту з яким вони стикаються під час робити з їх фізичними екземплярами.

Про те, які документи доступні в застосунку "Дія" - в матеріалі РБК-Україна.

Список доступних документів в "Дії" постійно розширюється. Лише станом на сьогодні їх більше десятка: від свідоцтва про народження до студентського квитка, чи пенсійного посвідчення. 

ID-карта 

ID-карта в "Дії" є електронним паспортом. Завдяки йому можна не перейматись про фізичний екземпляр, відкривати рахунок у банку, забирати посилку на пошті, або ж отримувати державні послуги. 

Варто зауважити, що паспорт-книжечка не підтягується у "Дії". 

Закордонний паспорт 

Закордонний паспорт можна використовувати на рівні з ID-карткою для посвідчення особи. 

єДокумент 

Він з'явився після запровадження воєнного стану. Документ містить паспортні дані й податковий номер. Його, наприклад, можна показувати поліції, або ж військовим територіальної оборони на блокпостах. 

Податковий номер (РНОКПП)

Документ є цифровим екземпляром податкового номера. Їм можна скористатись під час відкриття рахунків у банку, працевлаштування чи оформлення кредиту. Зокрема документ можна пошерити, аби не витрачати час на ксерокопії. 

Посвідчення водія та техпаспорт

Є одними з перших документів, які з'явились в застосунку. Ба більше, в "Дії" також доступна функція шерингу, яка дозволяє "позичити" власне авто довіреній людині. 

Страховий поліс транспортного засобу

Документ можна показувати поліції замість фізичного екземпляра. 

Серед інших документів

  • студентський квиток; 
  • свідоцтво про народження;
  • довідка внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  • пенсійне посвідчення; 
  • посвідка на постійне та тимчасове проживання; 
  • зелений й жовтий COVID-сертифікати

Послуги в "Дії"

Окрім документів, в "Дії" також є велика кількість корисних послуг: 

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